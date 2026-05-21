Сотрудник больницы в Губкинском приписывал себе часы работы и незаконно получал зарплату и отпускные

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО,

обвиняемый, работая в одной из больниц, использовал свое служебное положение и совершил хищение денежных средств в размере более 230 тыс. рублей. Деньги эти он получил в качестве зарплаты и отпускных в различные периоды времени с 2023 по 2025 годы.

Кроме того, фигурант, в это же время, вносил в табеля учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении трудовых обязанностей, на основании которых ему незаконно начислялись заработная и отпускные выплаты.

В ходе следствия обвиняемый полностью возместил ущерб.

В настоящее время по уголовному делу следователями выполнены все необходимые следственные действия, собрано достаточно доказательств. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Губкинский, Елена Васильева

