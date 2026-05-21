Пьяный свердловчанин угнал машину в Новом Уренгое

Жителя Свердловской области поймали на Ямале пьяным за рулем.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры региона, 26-летний уралец попался на нарушении в марте 2026 года. Молодой человек, уже ранее осужденный за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, снова сел за руль нетрезвым. Более того, передвигался он по Новому Уренгою на ранее угнанном автомобиле, пока не был остановлен сотрудниками ДПС.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года 5 месяцев принудительных работ, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы, с лишением права управления механическими транспортными средствами на срок 3 года 6 месяцев.

Новый Уренгой, Елена Васильева

