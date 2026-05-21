На Ямале могут запустить туры на Карское море

На Ямале могут запустить туры на Карское море – направлением уже заинтересовался федеральный туроператор. Об этом сообщила замдиректора департамента экономики округа Ирина Грязнова, пишет «Север-пресс».

«Прорабатываем направление на Карское море. Есть заинтересованность федерального туроператора», – сообщила Грязнова в пресс-центре «Север-Пресса».

Основная сложность в организации таких путешествий – климат. Увидеть главную местную «звезду» – моржей – получается не всегда. Если проект реализуют, у путешественников появится новый маршрут для наблюдения за краснокнижными животными в дикой среде.

Салехард, Елена Васильева

