Артюхов обсудил с Чекуновым развитие Ямала

В ходе рабочей встречи в Москве губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов обсудили реализацию мастер-планов опорных населенных пунктов Арктики на Ямале, а также вопросы предоставления Арктической ипотеки, льгот резидентам Арктической зоны.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО, ключевой темой обсуждения стала реализация проекта реконструкции аэропорта в Салехарде. Аэропорт окружной столицы – стратегический транспортный узел. Проект его обновления реализуется на основе концессионного соглашения с группой «Новапорт», он включен в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития агломерации Салехард – Лабытнанги до 2035 года.

Планируется комплексная модернизация: строительство нового терминала с двумя телетрапами и теплой галереей к существующему зданию, а также реконструкция аэродромной инфраструктуры. В результате общая площадь терминалов и пропускная способность вырастут в три раза – до 14 тысяч квадратных метров и 600 пассажиров в час.

13 апреля 2026 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство нового терминала. В июне текущего года планируется приступить к строительству.

Дмитрий Артюхов сообщил также, что на Ямале продолжается реализация мастер-планов опорных населенных пунктов – городов Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерации Салехард-Лабытнанги. В ближайшие 10 лет в опорных городах запланированы масштабные преобразования инфраструктуры.

Обсудили Артюхов с Чекуновым и Арктическую ипотеку: за время ее предоставления, с конца 2023 года, ямальцы оформили 2547 льготных банковских займов. Округ занимает третье место среди регионов Российской Арктики по выдаче таких ипотек.

Коснулись и вопроса повышения инвестиционной привлекательности региона. Губернатор рассказал, что на Ямале статус резидента АЗРФ получили 176 предпринимателей, они реализуют 194 инвестпроекта на общую сумму 63,1 миллиарда рублей, они планируют создать 2 846 рабочих мест. Больше всего резидентов Арктической зоны на Ямале работают в сфере услуг (43%), в строительстве (26%) и туризме (6,25%).

«Ямало-Ненецкий автономный округ – один из стратегических регионов России, обеспечивающий энергетическую безопасность страны. Укрепление промышленного потенциала должно сопровождаться модернизацией инфраструктуры, повышением качества городской среды, улучшением доступности жилья. Такое комплексное развитие позволит обеспечить условия, при которых специалисты, молодые семьи и работники ключевых отраслей смогут закрепляться в регионе на долгосрочной основе. Учтем особенности крупных промышленных проектов, реализуемых в регионе, при разработке Единого преференциального режима для Арктики и Дальнего Востока. Новый механизм объединит действующие меры поддержки и создаст еще более привлекательные условия для инвесторов. ЯНАО уже сегодня является площадкой для внедрения современных технологических решений в сфере добычи, логистики, строительства и энергетики. Дальнейшее совершенствование действующих механизмов государственной поддержки позволит ускорить запуск новых производств», – отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Москва, Елена Васильева

