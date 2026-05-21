На Ямале сегодня отмечают День полярника

21 мая в России празднуется День полярника, который посвящен всем, кто занимается исследованием и освоением Арктики. С праздником северян поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что освоение Арктики требует высокого профессионализма, мужества и решительности. В суровых условиях Крайнего Севера полярники помогают открывать новые горизонты в науке и промышленности, сохранять самобытные традиции и уклад коренных народов, поддерживать экологическое равновесие.

«Благодаря вашим исследованиям реализуются крупнейшие проекты, внедряются современные решения в строительной и нефтегазовой отраслях, открываются новые месторождения, укрепляется экономическая безопасность страны. Создаем на Ямале все условия для исследовательской деятельности по ключевым научным направлениям. Открываем лаборатории, для изучения многолетней мерзлоты, обеспечения безопасности объектов, повышения качества наших дорог. Поддерживаем молодых ученых, внедряя гранты и премии за выдающиеся достижения в актуальных для Ямала сферах. В ближайшие годы заработает уникальная научная станция «Снежинка», где будут создаваться решения для улучшения жизни на Севере и сохранения уникальной природы нашего региона. Искренне благодарю вас за труд», – поздравил полярников Дмитрий Артюхов.

На Ямале работа ученых, исследующих арктическую природу, охватывает различные направления – от вечной мерзлоты до состояния водных объектов и дорожной инфраструктуры.

В округе работает Научный центр изучения Арктики, специалисты которого в том числе изучают изменения многолетнемерзлых грунтов в естественных и городских условиях. Сегодня на Ямале действует автоматизированная система наблюдения за мерзлотой, включающая около 70 фоновых и более 400 геотехнических скважин. Сеть постоянно расширяется. В этом году в Салехарде и Лабытнанги термометрическим оборудованием оснастят еще несколько зданий, а в районе города Семи лиственниц пробурят пять новых скважин для мониторинга поведения грунтов в естественной среде.

Новые данные войдут в интерактивную карту мерзлоты, запущенную в начале года. В ней собрана информация о глубине и распространении мерзлых пород, которая помогает ученым, проектировщикам и строителям разрабатывать надежные решения для возведения объектов в Арктической зоне.

В 2025 году начала работу комплексная грунтовая лаборатория в Салехарде, а в этом году готовится к запуску дорожно-строительная лаборатория в Новом Уренгое. Их задача – исследование грунтов по всем видам изыскательских работ, благодаря чему округ будет получать точные независимые данные во всех отраслях промышленного и гражданского строительства.

Кроме того, ямальские ученые занимаются изучением флоры и фауны региона, а также восстановлением популяций животных. Так, за прошедшие годы в Куноватском заказнике было выпущено 23 стерха. До 2031 года планируется выпустить в природу Ямала 50 белых журавлей – этого достаточно, чтобы обская популяция начала самостоятельно восстанавливаться.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

