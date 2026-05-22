Иностранец на машине, двигавшейся со скоростью 130 км в час, сбил пешехода в Новом Уренгое

В Новом Уренгое иностранный гражданин гонял по городу на машине и сбил человека.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, 22-летний обвиняемый в декабре 2025 в нарушении ПДД двигался по городу со скоростью 130 км/ч. По неосторожности он сбил пешехода, который шел по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Пострадавший получил травмы, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права управления механическими транспортными средствами на срок 1 года 5 месяцев.

Новый Уренгой, Елена Васильева

