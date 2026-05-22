ФСБ пришла к ямальскому подростку, который демонстрировал запрещенную символику в Интернете

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в июле 2025 года подозреваемый 2009 года рождении разместил в сети Интернет фото- и видеофайлы, содержащие нацистскую символику. При этом подросток уже привлекался судом к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Тюменской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Салехард, Елена Васильева

