В Тазовском завершается строительство противотуберкулезного отделения.

Одноэтажное здание общей площадью более тысячи квадратных метров спроектировано с учетом современных требований к специализированным медучреждениям. Как сообщает пресс-служба администрации ЯНАО, новый медицинский объект рассчитан на 12 коек. В здании предусмотрены палаты различного типа, процедурные помещения, пост медицинского персонала, административно-бытовой блок и технические помещения, необходимые для бесперебойной работы отделения. Учреждение оснастят современной медицинской мебелью и обеззараживающим оборудованием.

Особое внимание при строительстве и проектировании уделено вопросам санитарно-эпидемиологической безопасности. Планировочные решения предусматривают отдельные маршруты передвижения и входные группы для пациентов и персонала, а боксы оборудуются специализированными системами вентиляции и обеззараживания воздуха.

Отделение находится в высокой стадии готовности. На площадке завершаются пусконаладочные работы инженерных систем, проводятся контрольные испытания и оформляется исполнительная документация, необходимая для получения заключения о соответствии и дальнейшего ввода здания в эксплуатацию.

«Противотуберкулезное отделение – это объект с повышенными требованиями к инженерным решениям, санитарным нормам и организации внутренних процессов. От качества выполнения этих работ напрямую зависит безопасность пациентов и медицинского персонала», – отметил начальник второго территориального управления службы Госстройнадзора ЯНАО Владимир Сурнин.

Отметим, что здравоохранение обозначено одним из ключевых приоритетов с самого начала работы Дмитрия Артюхова на посту губернатора Ямала. За это время сфера получила мощное развитие – в регионе построено более 30 объектов здравоохранения. Это новые больницы, поликлиники, модульные фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, а также другие объекты как в городах, так и в отдаленных поселках.

Сейчас в работе проектировщиков и строителей Ямала более 20 медицинских объектов разной направленности. Строительство решает задачи национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Тазовский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube