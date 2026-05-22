Иностранец приехал в Ноябрьск, чтобы подзаработать на наркотиках

В Ноябрьске транспортная полиции я задержала иностранца, который привез с собой наркотики на продажу.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД на транспорте по УрФО, 38-летний задержанный уже имел одну судимость – на кражу 12 мешков сахара. На Ямал он приехал в поисках работы и в итоге стал торговать наркотиками.

12 мая 2026 года в ходе отработки оперативной информации транспортные полицейские ЯНАО задержали в лесном массиве недалеко от железнодорожной станции Ноябрьск-2 38-летнего иностранца, который пытался оборудовать тайник для размещения запрещенного вещества.

Оперативники доставили мужчину в дежурную часть и провели личный досмотр. В карманах брюк иностранца правоохранители обнаружили и изъяли 30 свертков, обмотанных изолентой, со светлым порошкообразным веществом. Кроме того, стражи порядка изучили галерею в сотовом телефоне иностранца, где обнаружили фотографии с географическими координатами двух «закладок», которые злоумышленник успел разложить. Из данных тайников оперативники изъяли два свертка с синтетическим наркотиком, общей массой более 2 граммов. Всего было изъято более 40 граммов запрещенного вещества.

Ноябрьск, Елена Васильева

