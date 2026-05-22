В Панаевске ледоход повредил водозабор – водоснабжение налажено по резервной схеме

В Ямальском районе ледоход повредил водозабор в Панаевске. Пока идут ремонтные работы, питьевая вода поступает в населенный пункт по резервной линии.
Как сообщает администрация Ямальского района, для поставок воды организован временный узел из поверхностного источника, свободного ото льда. Система работает стабильно, и питьевая вода в полном объеме подается жителям.
После завершения ледохода и обследования водозабора комиссия назовет сроки восстановления основного узла.
Напомним, что 19 мая ледоход пришел в Панаевск, глыбы повредили очистные сооружения и водозабор.
Панаевск, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»