В Панаевске ледоход повредил водозабор – водоснабжение налажено по резервной схеме

В Ямальском районе ледоход повредил водозабор в Панаевске. Пока идут ремонтные работы, питьевая вода поступает в населенный пункт по резервной линии.

Как сообщает администрация Ямальского района, для поставок воды организован временный узел из поверхностного источника, свободного ото льда. Система работает стабильно, и питьевая вода в полном объеме подается жителям.

После завершения ледохода и обследования водозабора комиссия назовет сроки восстановления основного узла.

Напомним, что 19 мая ледоход пришел в Панаевск, глыбы повредили очистные сооружения и водозабор.

Панаевск, Елена Васильева

