российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Украинца заочно арестовали за растление девочки из Нового Уренгоя

На Ямале украинца заочно арестовали за растление девочки.

Как сообщает пресс-служба суда Нового Уренгоя, обвиняемый является иностранным гражданином и находится в федеральном розыске. По версии следствия, он, находясь за пределами Российской Федерации, будучи лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершил развратные действия в отношении малолетней жительницы города Новый Уренгой.
Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрав заочно обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок меры пресечения будет исчисляться с момента передачи обвиняемого правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации.
Расследование уголовного дела продолжается, им занимаются следователи СКР Нового Уренгоя.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,