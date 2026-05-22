Украинца заочно арестовали за растление девочки из Нового Уренгоя

На Ямале украинца заочно арестовали за растление девочки.

Как сообщает пресс-служба суда Нового Уренгоя, обвиняемый является иностранным гражданином и находится в федеральном розыске. По версии следствия, он, находясь за пределами Российской Федерации, будучи лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершил развратные действия в отношении малолетней жительницы города Новый Уренгой.

Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрав заочно обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок меры пресечения будет исчисляться с момента передачи обвиняемого правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации.

Расследование уголовного дела продолжается, им занимаются следователи СКР Нового Уренгоя.

Новый Уренгой, Елена Васильева

