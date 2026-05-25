На Западно-Ноябрьском месторождении найдены разливы нефти – разработчик оштрафован

Нарушения требований лесного законодательства выявлены природооохранной прокуратурой в деятельности ООО «Ноябрьское», разрабатывающем Западно-Ноябрьское месторождение.

В ходе проверки выявлены факты разлива нефтесодержащей жидкости на лесных участка, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Происхождение разливов объясняется хозяйственной деятельностью ООО «Ноябрьское», что повлекло нарушение требований законодательства о пожарной и санитарной безопасности в лесах.

В этой связи руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона. Также по постановлению природоохранного прокурора юридическое и должностные лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.32, 8.31 КоАП РФ.

В настоящее время произведена оплата наложенных штрафов в размере 70 тысяч рублей.

Ноябрьск, Елена Васильева

