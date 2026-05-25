В Салехарде пьяный мужчина жестоко зарезал собутыльника

В Салехарде во время попойки произошло убийство.

Как сообщили «Новом Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 24 мая 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, в ходе которой фигурант нанес множественные удары ножом в шею, лицо и грудную клетку. От полученных ранений, потерпевший скончался на месте преступления.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

По уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательств.

Салехард, Елена Василева

© 2026, РИА «Новый День»

