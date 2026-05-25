На Ямале ученые зафиксировали рекордное число кречетов

На Ямале зафиксировано рекордное количество кречетов. Таковы итоги научной экспедиции к местам гнездования краснокнижной птицы на мостах железной дороги Обская – Карская.

На маршруте специалисты встретили 34 кречета. Такое количество птиц за годы мониторинга здесь фиксируется впервые. Главный результат экспедиции – 14 гнезд редких соколов, где в ближайшие дни ожидается появление птенцов.

Кречеты не строят собственных гнезд, а занимают готовые от других птиц, прежде всего воронов. В условиях открытой тундры, где почти нет деревьев и скальных уступов, мосты железной дороги стали для них редким и устойчивым гнездовым ресурсом. Рост числа занятых гнезд показывает, что потенциал этой уникальной трассы для гнездования кречетов еще не исчерпан.

Результат особенно важен на фоне естественной многолетней динамики кормовой базы. Основная добыча кречета в тундре – куропатки, и с прошлого года ученые фиксируют начало естественной фазы снижения их численности. Тем не менее на железнодорожных мостах число кречетов и их гнезд достигло максимальных значений.

Проект продолжается уже 10 лет. Для арктических исследований такой ряд наблюдений особенно ценен: отдельный сезон может быть исключением, а многолетний мониторинг позволяет увидеть устойчивые изменения в разные по погоде и кормовым условиям годы, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

