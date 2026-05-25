Паводковую обстановку в Пуровском районе проверят с воздуха

В Пуровском районе с воздуха проверят паводковую ситуацию на реке Пяку-Пур. 25 мая уровень воды в районе Тарко-Сале достиг 1 метра при критичном показателе в 1 метр и 20 см.

Уровень воды в реке Пяку-Пур в районе Тарко-Сале достиг 1000 сантиметров при критической отметке в 1020. Специалисты организуют воздушную ледовую разведку, чтобы определить план дальнейших действий. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС муниципалитета Владимир Пономарев.

По итогам обследования будут приниматься дальнейшие решения о проведении необходимых работ для минимизации последствий паводка. Все профильные службы работают на местах подтоплений, – рассказал начальник управления по ГО и ЧС Пуровского района Владимир Пономарев.

Напомним, что вода появилась на улицах Труда и Рябиновая, но пока ситуация находится под контролем.

Ведется постоянный контроль района ближних и дальних дач, снежного полигона и автодорог.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube