Трапезников: уровень реки Пяку-Пур снизился на полметра

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников рассказал о паводковой ситуации в муниципалитете. Накануне с воздуха был проведен мониторинг ситуации на реке Пяку-Пур на протяжении порядка 80 км. Критических заторов льда зафиксировано не было.

По словам Трапезникова, утром 26 мая уровень воды относительно вчерашнего дня

снизился почти на полметра. Вода постепенно уходит с улиц Труда, Рябиновой и переулка Рыбацкого. «Поэтому часть сил и техники перебрасываем на другие направления, где еще есть риски подтопления. Основное внимание сосредоточили в районе дач и промышленной зоны», – сообщил о ситуации в Тарко-Сале Трапезников.

По его словам, сегодня в Пуровский район прибыла группа по управлению беспилотными летательными аппаратами «Лунь». Они усилят воздушный мониторинг паводковой обстановки. «Прошу жителей сохранять спокойствие – все полёты проводятся исключительно в рамках противопаводковых мероприятий», – пояснил Трапезников.

Тарко-Сале, Елена Васильева

