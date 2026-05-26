Бывший полицейский обманом получил на Ямале почти миллион «северных» выплат

Бывший полицейский обманом получил почти миллион «северных выплат» на Ямале. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, обвиняемый фактически проживал вообще на территории другого государства. При этом экс-полицейский зарегистрировался в Ноябрьске, чтобы увеличить с помощью районного коэффициента свою пенсию.

В 2022 году фигурант направил заведомо ложные документы о проживании на территории города в отделение пенсионного обслуживания УМВД России по ЯНАО и с 2022 по 2025 годы ему незаконно были начислены денежные средства в сумме более 900 тыс. рублей, которыми он распорядился в личных целях.

В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

В настоящее время следователями СК выполнены все необходимые следственные действия, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Ноябрьск, Елена Васильева

