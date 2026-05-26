Житель Надыма финансировал терроризм

Жителя Ямала подозревают в финансировании терроризма.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, обвиняемый в период с 2021 по 2022 годы обвиняемый осуществил финансирование терроризма путем перечисления денежных средств на счета организации, чья деятельность по решению суда признана террористической и запрещена на территории РФ.

Благодаря грамотным действиям оперативных сотрудников РУФСБ России по Тюменской области и сотрудников СОБР Управления Росгвардии по ЯНАО фигурант был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению.

Следственное управления СК России по ЯНАО напоминает, что финансирование терроризма является тяжким преступлением, направленным против общественной безопасности и общественного порядка. Лица, участвующие в финансировании террористической и экстремистской деятельности, подлежат уголовной ответственности согласно действующему законодательству.

Надым, Елена Васильева

