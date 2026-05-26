Пенсионерка отсудила 70 тысяч за травмы, полученные в автобусе

Пенсионерка из Ноябрьска отсудила компенсацию за травмы, полученные в автобусе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 19 марта 2025 года женщина ехала в автобусе. В районе Советской, 5 водитель транспортного средства начал тормозить, женщина упала и получила травмы.

Прокуратура Ноябрьска обратилась в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда.

По результатам судебного рассмотрения требования прокурора удовлетворены частично, в пользу пенсионерки взысканы компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей, а также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 35 тысяч рублей.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры города.

Ноябрьск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube