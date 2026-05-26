На Ямале сутки нельзя будет купить алкоголь

На Ямале сутки нельзя будет купить алкоголь в рознице. Связано это с последними звонками у школьников. Согласно региональному законодательству, в дни последних звонков никакое спиртное, включая пиво, купить нельзя.

Напомним, сегодня последние звонки в школах прозвучали для 3300 одиннадцатиклассников и более 7600 девятиклассников. Губернатор Дмитрий Артюхов пожелал удачи ребятам на экзаменах, выразив уверенность, что они к ним готовы.

До завтрашнего дня алкоголь можно будет купить на Ямале только в общепите – при условии употребления его на месте – в кафе, баре или ресторане.

Салехард, Елена Васильева

