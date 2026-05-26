Жителей Тарко-Сале попросили убрать машины из потенциальной зоны затопления

Жителей Тарко-Сале попросили подготовиться к возможному подтоплению прибрежной зоны в связи с прохождением паводка. Администрация Пуровского района опубликовала карту зоны риска – в нее входит промзона и несколько дачных участков.

«Из-за риска подтопления территории настоятельно просим срочно принять меры: уберите личный автотранспорт и имущество, вещи поднимите на верхние полки», – говорится в сообщении администрации в соцсетях.

Напомним, что ранее глава района Кирилл Трапезников сообщал: мониторинг с воздуха говорит, что ситуация не критическая. На реке нет сильных заторов, поэтому возможно, что ЧС удастся избежать. Для полноты картины с воздуха ситуацию с паводком контролирует дрон.

Тарко-Сале, Елена Васильева

