Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнаги остановлено

и Паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги 27 мая остановлено. Причиной стал сильный ветер. Об этом сообщает бот Дептранса ЯНАО «Переправа ЛБТ-СХД».

По обоим берегам Оби наблюдается скопление транспорта – люди ждут, когда ветер стихнет, и переправа снова заработает.

Напомним, что главная переправа ЯНАО начала работать в круглосуточном режиме с 19 мая. Ее обслуживанием занимаются шесть паромов.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube