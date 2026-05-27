Над Салехардом будет летать беспилотник – власти просят жителей не беспокоиться

Над Салехардом несколько дней будет кружить беспилотник. Власти города просят граждан не беспокоиться – это служебная техника.

«С 27 по 31 мая 2026 года над территорией города Салехарда будет летать беспилотник, принадлежащий ГКУ «Ресурсы Ямала». Цель – картографические работы. Уважаемые салехардцы, убедительная просьба обратить внимание на это сообщение и поделиться этим постом с родными и близкими!», – говорится в сообщении администрации города.

Салехард, Елена Васильева

