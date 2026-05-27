В Салехарде из реки достали тело подростка – возбуждено уголовное дело

В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, тело достали из реки Преображенка вечером 26 мая. Прибывшие на место медики проводили реанимацию, но безуспешно.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, следователем СК проводится осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы инцидента. Для установления причины смерти несовершеннолетнего будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Салехард, Елена Васильева

