Паводок на Ямале: в Тарко-Сале была бессонная ночь, а в Уренгое введен особый режим

Пуровский район продолжает жить в режиме повышенной готовности из-за прохождения ледохода и паводка. По словам главы района Кирилла Трапезникова, в Тарко-Сале ночь была для многих бессонной.

«Утро начал с оперативного штаба и выезда на насыпь в районе дальних дач. Ночь для многих наших служб была бессонной. Работали на месте: укрепляли откосы, подсыпали песок на участках. На дальних дачах до 7 утра был подъём, сейчас ситуация стабилизировалась – вода спадает. Рассчитываем, что дальше она пойдёт естественным путём, и нагрузка на насыпь снизится», – сообщил Трапезников в своем ВК.

По словам чиновника, по реке Пяку-Пур тоже есть снижение: с 20:00 вчерашнего дня до 8:00 сегодняшнего утра уровень воды упал на 16 сантиметров. В промышленной зоне, районе гаражей, «Автодома» и снежного полигона также вода уходит.

«Режим повышенной готовности действует. Все службы остаются на местах. Отдельное внимание сейчас – посёлку Уренгой. Там ждём ледоход. Сегодня проведём воздушную разведку с помощью беспилотной авиационной системы «Лунь» по маршруту от Тарко-Сале до Уренгоя, чтобы оценить ледовую обстановку», – написал Трапезников.

Отметим, что в поселке Уренгой в связи с ледоходом введен режим повышенной готовности. По берегу реки с прошлого года отсыпана песчаная насыпь длиной в километр.

Салехард, Елена Васильева

