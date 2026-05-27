Житель Лабытнанги получил 8 лет за убийство знакомого

Житель Лабытнанги, уже имеющий одну судимость, получил 8 лет лишения свободы за убийство знакомого.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 25 января 2026 года в Лабытнанги осужденный, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с знакомым, нанес ему не менее двух ударов по голове, а потом задушил. Потерпевший скончался на месте преступления.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Лабытнанги, Елена Васильева

