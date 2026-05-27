Паромная переправа Салехард – Лабытнанги возобновила работу.

Напомним, что с ночь 27 мая паромы по Оби между двумя городами не курсировали. Как сообщает Дептранс ЯНАО, причиной стал сильный ветер. Сейчас погодные условия позволяют возобновить движение.

Первый рейс отправился из Лабытнанги. Напомним, что главная переправа Ямала работает круглосуточно, если позволяют погодные условия.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube