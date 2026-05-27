С 1 июня школьники на Ямале начнут получать специальные электронные сертификаты

На Ямале детям из многодетных семей и семей участников специальной военной операции с 1 июня начнут предоставлять электронные сертификаты к новому учебному году.

Мера поддержки действует в округе третий год подряд – она была введена в 2024 году по указу президента России. В том же году было принято решение распространить ее действие на семьи бойцов специальной военной операции. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поддержал предложение от супруги участника СВО Екатерины Назаровой на встрече с бойцами и их близкими.

В 2026 году номинал электронного сертификата составляет 16 965 рублей, приобрести по нему можно 64 наименования товаров. По просьбам родителей возможности сертификата в 2025 году были расширены. В перечень товаров вошли не только канцелярские принадлежности и школьная форма, но и верхняя зимняя одежда и обувь.

Процесс оформления для большинства семей максимально упрощен и проходит в проактивном режиме, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации губернатора ЯНАО. Те, кто уже состоит на учете по состоянию на 1 июня, получат электронный сертификат в беззаявительном порядке. Семьям первоклассников и десятиклассников нужно будет подать заявление сразу после того, как образовательное учреждение издаст приказ о зачислении. Если же статус многодетной семьи будет получен после 1 июня, родителям нужно будет подать заявление самостоятельно через портал Госуслуги или МФЦ в срок до 30 сентября.

Денежные средства электронного сертификата привязываются к карте «Мир», подключенной к Единой карте жителя Ямала «Морошка». Использовать их ямальцы могут до 30 ноября.

Салехард, Елена Васильева

