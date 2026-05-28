Паромы на переправе Салехард – Лабытнанги работают в ограниченном режиме

На главной переправе Ямала с утра 28 мая паромы работают в ограниченном режиме.

Как сообщает региональный Дептранс, пробный рейс с пассажирами (без транспортных средств) отошел в 10:30 от берега Лабытнанги. Пробный рейс с пассажирами (без транспортных средств) отошел в 11:00 от берега Салехарда.

Помним, что затруднения в нормальной работе паромов связаны с неблагоприятными условиями погоды. Накануне перевозки вообще вставали – причиной стал сильный ветер.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube