Бывшего начальника угорозыска Губкинского задержали за тройное убийство

Бывшего начальника уголовного розыск Губкинского, подполковника полиции в отставке Андрея Ельчанинова задержали в Воронежской области по подозрению в тройном убийстве.

«16 июля 1997 года в Губкинском произошло тройное убийство, которое не могли раскрыть почти 30 лет. В одной из квартир 7-го микрорайона были обнаружены трупы 45-летних Валерия К., его супруги Татьяны и их пятилетнего сына Адлена», – сообщает тг-канал «112».

Взрослые были убиты с помощью огнестрельных и ножевых ранений, мальчик был задушен. После того как улики с места преступления перепроверили, почти через 30 лет удалось установить личность злоумышленника. По предварительным данным, с семьей милиционер расправился на почве бытового конфликта.

Ельчанинов уволился из ОВД города Губкинского в звании подполковника по выслуге лет. После этого работал в бизнесе.

Москва, Елена Васильева

