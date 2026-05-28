Трое пьяных подростков влезли в чужую квартиру и похитили спиртное

Трое подростков на Ямале пошли под суд за то, что проникли в чужое жилье и украли спиртное.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в декабре 2025 года трое пьяных несовершеннолетний сговорились и проникли в жилое помещение индивидуального предпринимателя, а также в комнату, переоборудованную под склад, там они украли спиртное, но были обнаружены проживающей в квартире женщиной. Игнорируя требования вернуть похищенное, подростки с места преступления скрылись.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.

Салехард, Елена Васильева

