На Ямале выдали свыше 14 тысяч электронных сертификатов на дополнительное питание

На Ямале с начала года выдано свыше 14 тысяч сертификатов на дополнительное питание. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО, данная мера поддержки предназначена для беременных и кормящих женщин, малышей до трех лет, чьи родители находятся на СВО, при наличии у детей медицинских показаний или из малоимущих семей.

Ежемесячный номинал электронного сертификата зависит от льготной категории и составляет 800, 2000 и 6500 рублей. На эти средства можно приобрести йогурты, каши, смеси, соки, овощные, мясные или фруктовые консервы, пастеризованное молоко и многое другое. Всего в перечне 20 наименований продуктов. С полным списком можно ознакомиться на сайте Единой карты жителя Ямала «Морошка».

Партнерами программы выступают сеть магазинов «Пятерочка», «Детский мир» и маркетплейс «Озон». К проекту могут присоединиться местные предприниматели.

Галина Ивницкая из Лабытнанги является супругой участника СВО. Она получает сертификат на восьмимесячную дочь Владиславу. Малышка – третий ребенок в семье.

«Дочка на смешанном вскармливании, поэтому нам вполне хватает того, что берем по сертификату. Особенно Влада любит кабачковое пюре. Оформляю заказ на маркетплейсе один раз в месяц. Очень удобно. Для нашей семьи это ощутимая и очень нужная поддержка», – отмечает Галина Ивницкая.

Выданный сертификат отображается в личном кабинете на сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО. Здесь можно отслеживать, сколько средств было потрачено и сколько осталось.

Мера поддержки запущена по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в 2023 году. Она решает задачи национального проекта «Семья». За время реализации выдано около 80 тысяч сертификатов. В этом году лидерами по количеству получателей являются Ноябрьск, Новый Уренгой и Надымский район.

Салехард, Елена Васильева

