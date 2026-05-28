На Ямале ищут трех мужчин, уплывших на лодке

На Ямале началась поисково-спасательная операция. Разыскиваю троих мужчин, которые уплыли на лодке и перестали выходить на связь.

Как сообщает ЕДДС Ямальского района, местная жительница сообщила, что 27 мая из села Яр-Сале к ней в чум выехали на моторной лодке три человека. По телефону они сообщили, что доехать не смогут, потому что озеро покрыто льдом, и они заночуют в Сюнай-Сале, сообщает в соцсетях пресс-служба ЕДДС Ямальского района.

После этого мужчины на связь не выходили, где они находятся – неизвестно. На поиски пропавших вышли спасатели.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube