В Тарко-Сале отменен режим повышенной готовности в связи с паводком

В Тарко-Сале отмен режим повышенной готовности. Он был введен 24 мая в связи с прохождением весеннего паводка и ледохода на реке Пяку-Пур. Как сообщают власти Пуровского района, ситуация стабилизировалась, поэтому режим был отменен.

В поселке Уренгой режим повышенной готовности пока действует, ведется мониторинг ситуации на реке. Если к 30 мая обстановка будет спокойной – спецрежим отменят и там.

На сегодня уровень воды в Пяку-Пуре снижается ежедневно и уже достиг безопасных отметок, наблюдавшихся до ледохода.

Такж ведется мониторинг ситуации в селе Самбург, там ледоход только начинается.

Тарко-Сале, Елена Васильева

