На Ямале в грузовике при досмотре нашли три дрона самолетного типа

На Ямале во время досмотра в грузовике были обнаружены три дрона без документов.

Как сообщает департамент региональной безопасности, находка была сделана на Карамовском посту в ходе проверки грузовика на инспекционно‑досмотровом комплексе. Машину ее водителя передали в правоохранительные органы. Как было установлено позже, три БПЛА самолетного типа, оснащенные аппаратурой для аэрофотосъемки, как было установлено позже, предназначались для Губкинского.

Напомним, что досмотровый комплекс на Карамовском посту начал работать в декабре 2024 года по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. С начала года через пост прошло более 2,6 тысячи транспортных средств; обнаружено 30 единиц оружия, изъято 630 литров контрафактного крепкого алкоголя и 120 кг рыбы семейства сиговых без документов, запрещённой к вылову в округе.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube