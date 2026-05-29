После комментария в Интернете за жителем Салехарда пришла ФСБ

До семи лет лишения свободы грозит жителю Салехарда. После комментария в Интернете за ними пришли из ФСБ.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, ямалец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

По данным следствия, 20 июля 2025 года фигурант, находясь на территории ЯНАО, разместил в одном из мессенджеров для неограниченного круга лиц комментарий, содержащий публичный призыв к террористической деятельности, а также пропаганду и оправдание терроризма.

Противоправные действия ямальца были выявлены в ходе совместной работы следователей регионального СК, оперативных сотрудников РУФСБ России по Тюменской области и Управления Росгвардии по ЯНАО. Ему предъявлено обвинение и в ходе допроса он признал вину.

По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, обвиняемый проверяется на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности.

Санкция ч. 2 ст. 205.2 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Салехард, Елена Васильева

