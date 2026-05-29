Ямалец отработает 300 часов за поход по магазинам с чужой банковской карточкой

Ямалец отработает 300 часов после того, как прошелся по магазинам с чужой банковской картой.
Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 42-летний житель села Мужи по просьбе своей знакомой приобрел продукты питания с использованием ее банковской карты. Но после похода в магазин карточку хозяйке не вернул. Вместо этого он стал расплачиваться этой картой в магазинах села Мужи, покупая еду и спиртное. Так он потратил более 9 тысяч рублей.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к наказанию в виде 300 часов обязательных работы.
Салехард, Елена Васильева
