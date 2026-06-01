В Тарко-Сале после пожара погиб ребенок

В Тарко-Сале после пожара в жилом частном доме погиб ребенок.

Трагедия случилась 31 мая на улице Белорусской. Загорелся двухэтажный жилой дом с мансардой.

Один пострадавший ребенок 2022 года рождения был госпитализирован, но скончался от травм в реанимации. Другой ребенок 2028 года рождения находится на лечении в больнице.

По факту пожара проводится проверка, причины возгорания устанавливаются.

Огонь частично повредил первый и второй этажи жилого дома, а также кровлю на общей площади 300 квадратных метров.

Тарко-Сале, Елена Васильева

