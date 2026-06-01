Ямальца приговорили с 20 годам за дезертирство и убийство

Центральный окружной военный суд приговорил бывшего участника СВО, уроженца ЯНАО Сергея Анагуричи к 20 годам колонии особо режима за дезертирство и избиение до смерти своего знакомого. Об этом сообщает «Коммерсант-Урал».

Поводом для этого послужила фраза жертвы о «зэках», защищающих Родину. Во время судебных заседаний фигурант просил провести разбирательства быстрее, чтобы снова отправиться на передовую.

Екатеринбург, Елена Васильева

