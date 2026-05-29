Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял участие в Совете при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.

Заседание прошло в Кремле под председательством Валентины Матвиенко. Губернатор Ямала в ходе выступления озвучил тему поддержки семей с детьми со стороны работодателей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО, участники заседания обсудили формирование семейно ориентированной среды во всех сферах жизни, семейноцентричность государственных программ и национальных проектов, усилия государства, общества и бизнеса для достижения целей демографического развития. Главы регионов и крупных компаний рассказали об опыте и мерах поддержки семей с детьми.

«Предприниматели все энергичнее включаются в демографическую повестку. Уже более 100 компаний в России выплачивают 1 миллион рублей сотрудникам, у которых родился ребенок. Во многих компаниях открываются комнаты матери и ребенка. Появляются корпоративные детские сады. С сентября этого года при приеме на работу для женщин с ребенком до трех лет будет запрещено устанавливать испытательный срок», – сообщила спикер СовФеда Валентина Матвиенко.

Дмитрий Артюхов, глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети», комментируя вопросы, рассмотренные на заседании, внес предложение усилить его работу, приглашая крупных работодателей страны делиться лучшими корпоративными практиками для их дальнейшего масштабирования в субъектах.

«Общая задача глав регионов – донести до работодателей необходимость внедрять эти решения повсеместно. До местных работодателей мы эту информацию обязательно доведем, и многие нас услышат, включатся. Однако значительную долю рынка труда в каждом субъекте занимают крупные вертикально интегрированные компании – банковские, транспортные, нефтегазовые. Руководители местных подразделений при всем желании не могут самостоятельно включиться в такую работу: в компаниях действуют единые стандарты и коллективные договоры, а процесс изменений там объективно сложнее. Хотел бы предложить пригласить сюда ключевых работодателей страны. У них есть прекрасные наработки, но, уверен, не все практики из нашего «золотого стандарта», которые мы сегодня обсуждаем, у них внедрены. Думаю, это может запустить хорошую цепную реакцию: одна компания подаст пример, за ней последуют другие. И в реализацию лучших решений, которые мы сегодня рассмотрели, будут вовлечены миллионы работников по всей стране», – губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Позицию главы Ямала поддержала Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики.

«Самое главное то, о чем сейчас сказал Дмитрий Андреевич. Мы ведем мониторинг принятого нами в конце ноября 2024 года так называемого «Корпоративного демографического стандарта». Это рекомендация по поддержке работников с семейными обязанностями и внедрения этих рекомендаций в деятельность региональных органов власти и практику предприятий. Сегодня по предложению комиссии государственного совета более 80 регионов рассмотрели на своих трехсторонних комиссиях этот корпоративный демографический стандарт и стали осуществлять работу по закреплению этих рекомендаций в коллективных договорах. В 71 регионе принято более 96 тысяч актов, которые предусматривают поддержку восьми миллионов работников с семейными обязанностями. Я отмечу наиболее активные регионы. Это уже выступавший сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край, Республика Татарстан, Волгоградская, Вологодская, Тульская области. Это чрезвычайно сложная работа. Здесь важны не только успехи конкретного предприятия, важно, чтобы работало социальное партнерство», – сказала Татьяна Голикова.

Валентина Матвиенко отметила Ямал как регион с эффективной демографической политикой. Сегодня округ занимает третье место в стране по суммарному коэффициенту рождаемости – это итог почти десятилетней системной работы по укреплению института семьи. В числе наиболее востребованных решений – специальный авиатариф для многодетных: 2,5 тысячи рублей за перелет ребенка на рейсах региональной авиакомпании. С 2019 года эта мера помогла семьям сэкономить более 800 миллионов рублей, ей воспользовались почти 147 тысяч детей. Другой значимый механизм – жилищная программа, привязанная к рождению детей: молодые мамы до 35 лет получают выплату 1,5 миллиона рублей при появлении ребенка, а родившие первенца до 30 лет – 3 миллиона рублей. С начала года две трети участников программы уже направили средства на приобретение жилья. При этом для сохранения адресности поддержки право на нее имеют только граждане России с минимальным 20-летним стажем гражданства. По решению губернатора Дмитрия Артюхова в этом году вдвое увеличен региональный материнский капитал – до миллиона рублей. Всего на Ямале действует более 30 мер поддержки для семей с детьми.

Салехард, Елена Васильева

