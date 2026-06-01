Артюхов: Ямал – это территория детства

На Ямале сегодня широко отмечают день защиты детей. В связи с праздником в магазинах не продается алкоголь.

По всему региону для юных северян и их родителей сегодня проходят конкурсы, фестивали, выставки, праздничные концерты, развлекательные программы и театрализованные представления.

С поздравлениями к ямальцам обратился глава региона Дмитрий Артюхов. Он отметил, что счастливое и безопасное детство каждого ребенка – безусловный приоритет окружного правительства.

«Ямал – это территория детства. Мы делаем все, чтобы семьи округа чувствовали себя комфортно: расширяем меры социальной поддержки, развиваем инфраструктуру, строим доступное жилье. Мы целенаправленно инвестируем в подрастающее поколение: открываем современные школы и детские сады, обновляем действующие учреждения, оснащаем их по последнему слову техники. Наша задача – создать для каждого юного северянина все условия, чтобы он мог успешно учиться, развиваться, заниматься спортом, творчеством, найти призвание и уверенно идти к своей мечте. От всей души желаю нашим мальчишкам и девчонкам крепкого здоровья, верных друзей, беззаботного и яркого лета, полного новых открытий и незабываемых приключений!» – сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Округ традиционно занимает лидирующие позиции по коэффициенту рождаемости в России: Ямал на первом месте среди регионов Уральского федерального округа и на третьем – в общероссийском рейтинге.

К вопросам демографии в регионе организован комплексный подход. По линии соцзащиты для поддержки семей с детьми предусмотрено более 30 выплат и льгот, две трети из которых предоставляются многодетным. Сегодня такой статус имеют более 17 тысяч семей. Они могут воспользоваться компенсацией за коммунальные и жилищные услуги, получить выплату на догазификацию, компенсировать расходы на отдых и оздоровление раз в два года, дети из многодетных семей бесплатно ездят на общественном транспорте и летают по льготным ценам на авиабилеты.

Меры поддержки постоянно совершенствуются. Так, в этом году номинал регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка был увеличен с 500 тысяч рублей до 1 миллиона. По просьбам родителей в перечень товаров по электронному сертификату для школьников внесли кадетскую форму. С полным списком льгот и выплат для семей с детьми можно ознакомиться в информационном киоске профильного ведомства.

Предусмотрен ряд мер поддержки для детей и в сфере здравоохранения. С 1 июня 2021 года на Ямале выдается первый в жизни ребенка подарок – коробка Малышу Ямала. Сегодня она содержит 50 предметов, необходимых для первого года малыша. За семь лет обладателями коробки стали 39 тысяч ямальских семей.

Малышей из числа КМНС дополнительно обеспечивают детским приданым. В набор входят распашонки, пеленки, подгузники, одеяло, уголок для выписки, шапочки и другие нужные вещи.

Детям от нуля до трех лет с профилактической целью выдают витамин Д. Он предоставляется бесплатно по рецепту от педиатра. Только в 2025 году им были обеспечены порядка 18 тысяч маленьких северян.

Большое внимание в регион уделяется ежегодному отдыху и оздоровлению юных ямальцев. В этом году для более чем шести тысяч ребят будут организованы заезды в лагеря Тюменской и Калужской областей, Республики Крым, Краснодарского края и Ямала. Еще свыше семи тысяч детей проведут каникулы в пришкольных лагерях.

Впервые для юных северян пройдут профильные заезды Летней Школы Ямолод: 2650 подростков, в том числе студенты колледжей, отправятся на интенсивные смены в южную столицу Ямала и в Краснодарский край.

На Ямале этим летом для детей и подростков организуют порядка 500 мероприятий на базе профильных площадок во всех муниципалитетах округа. Посетить их смогут все желающие ребята в возрасте до 17 лет.

Кроме того, в сфере молодежной политики на базе муниципальных Школ Ямолод запланировано 57 летних досуговых площадок, которые охватят более четырех тысяч юных ямальцев. Ребят ждут командные игры и квесты на коммуникацию, творческие мастерские, спорт и занятия на развитие лидерских качеств. Помимо сервиса «Морошка», записаться можно по телефонам Школ Ямолод в муниципалитетах.

С 2022 года при поддержке Ямала молодежь и дети из подшефного Волновахского муниципального округа отправляются на отдых в детские лагеря Краснодарского края. Программы направлены на оздоровление, социализацию и развитие ребят. Этим летом 300 человек отдохнут на двухнедельных сменах в Анапе.

В честь Международного дня защиты детей, юные жители подшефной территории получают сладкие подарки от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В этом году праздничные наборы вручили 4700 детям.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube