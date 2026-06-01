Ямальским рыбакам и оленеводам выдают спасательные жилеты бесплатно

Ямальским рыбакам и оленеводам начали выдавать бесплатные спасательные жилеты. Данная мера поддержки выработана по итогам летних выездных встреч с рыбаками, проходивших по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Теперь каждая семья, ведущая традиционный кочевой или полукочевой образ жизни, сможет получить два спасательных жилета или компенсацию в размере шести тысяч рублей за их приобретение. Мера поддержки предоставляется один раз в пять лет.

Первые спасательные жилеты кочевникам начали выдавать в Надымском, Пуровском и Тазовском районах. На получение меры поддержки от представителей КМНС поступило уже более 200 заявлений. В рамках этой работы на сегодняшний день для кочующего населения Ямала приобретено более 1,5 тысячи спасжилетов.

«Выдача спасжилетов направлена на повышение безопасности рыбаков и оленеводов, чья деятельность напрямую связана с пребыванием на воде. Помимо выдачи спасжилетов, увеличены компенсации на приобретение мини-электростанций – до 30 тысяч рублей, и горюче-смазочных материалов – до 12 тысяч рублей в год. Данная инициатива является частью комплексной государственной политики по сохранению традиционного уклада жизни, промыслов и культуры коренных народов», – отметил начальник отдела развития и реализации мер поддержки департамента коренных малочисленных народов Севера департамента КМНС ЯНАО Григорий Лымар.

Всего в 2026 году в рамках регионального стандарта поддержки тундровики могут получить 25 наименований товаров, включая нюки, шесты, печи и брезент для покрытия чума, сукно, лампы, сетематериалы, обрезные доски и медицинские аптечки.

Региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности кочующего населения реализуется на Ямале с 2017 года. Это гибкий документ, ежегодно актуализируемый с учетом реальных потребностей коренных малочисленных народов Севера. С начала года мерой поддержки воспользовались более 4500 ямальских семей-кочевников. Для получения товаров гражданину необходимо с заявлением и паспортом обратиться в администрацию муниципалитета по месту проживания, сообщает пресс-служба администрации ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

