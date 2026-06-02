Гендиректор раздал взятками почти 2 миллиона за заказ-наряды и акты выполненных работ

В Надыме руководитель коммерческого предприятия раздал взятками почти 2 млн рублей и попал под уголовное дело. В обвиняемые попал и посредник, который передавал денежные средства получателю.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, генеральный директор не организации передавал как лично, так и через посредника, одному из руководителей коммерческого предприятия взятку в размере не менее 1 850 000 рублей за беспрепятственное и своевременное подписание заказ-нарядов и актов выполненных работ по заключенным договорам подряда.
В отношении посредника следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
С фигурантами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Надым, Елена Васильева
