российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале потушили еще один природный пожар

На Ямале потушен еще один природный пожар.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Ямалспаса», возгорание было зафиксировано 1 июня в Красноселькупском районе, горело 0,2 гектара. Возгорание было ликвидировано, по состоянию на 2 июня в округе не было новых природных пожаров.

Всего с начала пожароопасного сезона 2026 года в округе зафиксировано пять природных пожаров. В общей сложности огонь прошел 23,1 гектара.

В случае обнаружения вогорания ямальце просят звонить по номеру 112.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,