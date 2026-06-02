На Ямале потушили еще один природный пожар

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Ямалспаса», возгорание было зафиксировано 1 июня в Красноселькупском районе, горело 0,2 гектара. Возгорание было ликвидировано, по состоянию на 2 июня в округе не было новых природных пожаров.

Всего с начала пожароопасного сезона 2026 года в округе зафиксировано пять природных пожаров. В общей сложности огонь прошел 23,1 гектара.

В случае обнаружения вогорания ямальце просят звонить по номеру 112.

Салехард, Елена Васильева

