Спасатели достали из озера тело женщины

На Ямале спасатели обнаружили в акватории озера Вардроперский Сор труп женщины, сообщает пресс-служба МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Оп неофициальной информации, это может быть вторая жертва крушения лодки, которое произошло в конце мая в Ямальском районе.

Напомним, 28 мая в ЕДДУ Ямальского района поступило сообщение о пропаже со связи трех человек. 27 мая они выехали из села Яр-Сале на моторной лодке, попали в ледовый затор и приняли решение заночевать в селе Сюнай-Сале. После этого на связь они больше не выходили.

Накануне сообщалось, что в озере Вардроперский Сор было найдено тело мужчины 1962 года рождения, сейчас найдено дело женщины 1966 года рождения. Третье тело (мужчины) пока не обнаружено.

Салехард, Елена Васильева

