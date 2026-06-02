На Ямале семьям начали выплачивать миллион за третьего ребенка: на что можно потратить деньги

На Ямале семьи начали получать миллион после рождения третьего ребенка. Напомним, о данной мере поддержки во время доклада о положении дел в округе сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. На деньги могут рассчитывать все родители, у которых ребенок появился после 1 января 2026 года.

Распорядиться средствами регионального материнского капитала ямальцы могут по двум ключевым направлениям. Первое – это улучшение жилищных условий непосредственно на территории округа. Деньги можно направить на покупку квартиры в капитальном многоквартирном доме, приобретение, строительство или реконструкцию частного дома и дома блокированной застройки, а также на погашение ипотеки, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Вторым направлением является оплата медицинских услуг для любого члена семьи в медучреждениях по всей России и за рубежом. Средства можно направить на любую медицинскую помощь по назначению врача.

Для удобства жителей в округе внедрен беззаявительный порядок начисления доплаты. Семьям, которые уже успели оформить сертификат на прежнюю сумму в 500 тысяч рублей на детей, рожденных с начала 2026 года, оставшаяся часть средств будет начислена автоматически. В случае если семья ранее не обращалась за мерой поддержки, родителям необходимо подать соответствующее заявление через официальный сайт окружного департамента социальной защиты населения.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube