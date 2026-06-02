Две жительницы Салехарда отсудили компенсации за переломы, полученные из-за наледи

Две жительницы Салехарда получили денежные компенсации за переломы, полученные на скольких улицах.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, первая пострадавшая – пенсионерка. Она выходила из торгового центра «Магнит» по ул. Броднева, поскользнулась, упала и сломала ребра. Другая женщина шла по улице поскользнулась и получила перелом лучевой кости.

Прокурором города в защиту пострадавших в суд были предъявлены исковые заявления о взыскании компенсации вреда.

По итогам рассмотрения дел с организаций, ответственных за содержание указанных территорий, судом взыскано 50 и 100 тысяч рублей соответственно.

Фактическое исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры города.

Салехард, Елена Васильева

