На Ямале с помощью БПЛА актуализируют карты

На Ямале с помощью беспилотников обновят и актуализируют карты.

Первые полеты уже прошли над столицей Ямала. До конца лета аэрофотосъемка сверхвысокого разрешения охватит все крупные города округа – Новый Уренгой, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Надым, а также административные центры районов, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Для осуществления аэрофотосъемки применяется отечественный беспилотный картографический комплекс «Геоскан 201 Геодезия». Оборудование поступило в регион в конце прошлого года, а сотрудники, которые будут работать с ним, прошли необходимое обучение. Это воздушное судно самолетного типа предназначено для моделирования обширных территорий и протяженных объектов с фотограмметрической камерой и GNSS-приемником.

Полный цикл работ включает не только полеты и съемку, но и обработку данных с последующей передачей в федеральный и региональный фонды пространственных данных.

На сегодняшний день единая картографическая система ЯНАО включает более 500 картографических слоев, 160 интерактивных карт и 16 специализированных сервисов. Это мультиплатформенный инструмент, с помощью которого каждый житель может посмотреть аэрофотосъемку населенных пунктов округа на официальном сайте или через мобильное приложение «ЕКС ЯНАО».

Салехард, Елена Васильева

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