В Ямальском районе 5 июня будут выть сирены

5 июня в Ямальском районе пройдет проверка систем оповещения.

Как сообщает ЕДДС муниципалитета, сирены будут работать пять минут, с 16:00 до 16:05. Будут проигрываться сигналы «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" (сирены) и текст «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!».

В ЕДДС напоминают порядок действия населения при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»: Если Вы услышали продолжительные сигналы (электросирен, гудки, сирены специальных автомобилей) знайте, что это единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую очередь к вниманию населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация. Услышав предупредительный сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», Вам необходимо: прослушать поступающую из уличных громкоговорителей информацию или немедленно включить телевизор, радио для прослушивания экстренного сообщения. По каналам связи будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

Салехард, Елена Васильева

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