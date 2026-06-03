Житель Нового Уренгоя заставил двух подростков совершить кражу из магазина

В Новом Уренгое 18-летний молодой человек угрозами заставил двух подростков украсть из магазина.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, несовершеннолетние 12 и 13 лет не подлежали уголовной ответственности, поэтому молодей человек заставил их совершить преступление.

Теперь по факту возбуждено уголовное дело по п.п. «б,в» ч. 3 ст. 150 УК РФ (вовлечение двоих несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в совершение преступления путем угроз).

Кроме того, следователями СК принято к производству уголовное дело, возбужденное правоохранительными органами, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В настоящее время следователями СК устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры к возмещению причиненного вреда.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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